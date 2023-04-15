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  6. Перея

Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Перея, Греция

5 объектов найдено
Отель 1 комнатав Перея, Греция
Отель 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается отель площадью 360 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продаются пять квартир-студий в пригороде Салоник. Квартиры, площадью 25 кв.м каждая, распол…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…
Коммерческая 4 спальнив Перея, Греция
Коммерческая 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 875,000
Продается коммерческое помещение в пригороде города Салоники, общей площадью 212 кв.м. с пря…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается бизнес в центре курортного пригорода Салоник. Бизнес состоит из здания площадью 66…
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