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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Перея, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…
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