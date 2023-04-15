Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Перея
  7. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на горы в Перея, Греция

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 7 спаленв Скиатос, Греция
Отель 7 спален
Скиатос, Греция
6 ванных комнат 183 м²
€ 790,000
Код недвижимости: 1472 - ПРОДАЕТСЯ 7 Пространства, Отель общей площадью 183 кв.м, уровни 2 S…
Коммерческая 1 комнатав Olympiaki Akti Beach, Греция
Коммерческая 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 783,159
Продается промышленное здание площадью 2800 кв.м расположенное в 2.5 км. от города Катерини.…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
€ 2,986,071
В одном из престижных районов города, в непосредственной близости от крупнейшего торгового ц…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается действующий бизнес ресторан, кафе-бар в живописном городке у подножия Олимпа. Бизн…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 646,982
Продается бизнес кафе-бар расположенный в центре курортного поселка Олимпийской Ривьеры. Пер…
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
850 м²
€ 1,358,662
Гостиница находится на острове Эвия в курортном городке Каристос, в деревушке Аетос. Прекрас…
Производствов Палиури, Греция
Производство
Палиури, Греция
4 559 м²
€ 76,444
Отель 1 комнатав периферия Аттика, Греция
Отель 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 19,662,903
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с прекр…
Магазин 1 спальняв Palaio Faliro, Греция
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
80 м²
€ 200,000
Код недвижимости: 1515 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, Бок-бок Магазин общей площадью 80 кв.м,…
Склад 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 130 м²
€ 110,000
Кавала, Центр: Продается магазин 130 кв.м. в центральной части города на первом этаже жилого…
Коммерческая 2 спальнив kallithea, Греция
Коммерческая 2 спальни
kallithea, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,085,160
Данный объект недвижимости для коммерческого использования находится в курортном городке Лут…
Коммерческаяв Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
935 м²
€ 1,542,803
Предлагается на продажу жилое здание в самом густонаселенном районе в Афинах, в Каллифее Зда…
Realting.com
Перейти