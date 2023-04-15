Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Перея

Купить коммерческую недвижимость в Перея, Греция

19 объектов найдено
Коммерческая 27 спаленв Перея, Греция
Коммерческая 27 спален
Перея, Греция
21 ванных комнат 2 485 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: HPS3450 - Здание для продажи в Thermaikos Peraia для € 2.500.000 . Это 248…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается квартира 114 кв.м. на этаже и коммерческие помещения 30 кв. и 52 кв.м. на первом э…
Отель 1 комнатав Перея, Греция
Отель 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается отель площадью 360 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 32 кв.м в пригороде города Салоники. Помещение расположено на глав…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 530,000
Продается четырехэтажное здание у самого моря в жилом пригороде г. Салоники. На первом этаже…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 59,000
Продается магазин в пригороде г. Салоники, рядом с морем. Магазин расположен на первом этаже…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продаются пять квартир-студий в пригороде Салоник. Квартиры, площадью 25 кв.м каждая, распол…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 735,000
Продается коммерческое помещение общей площадью 400 кв.м в пригороде Салоник. Площадь делитс…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 53,000
Продается коммерческое помещение, площадью 85 кв.метров в курортном городке в пригороде Сало…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается коммерческое помещение площадью 400 кв.метров курортном городке в пригороде Салони…
Коммерческая 4 спальнив Перея, Греция
Коммерческая 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 875,000
Продается коммерческое помещение в пригороде города Салоники, общей площадью 212 кв.м. с пря…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продаётся помещение под магазин в оживлённом, туристическом посёлке, который находится всего…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продаются помещения под офисы в пригороде Салоник. Помещения расположены на втором этаже , п…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается бизнес в центре курортного пригорода Салоник. Бизнес состоит из здания площадью 66…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 88 кв.м с подвалом 88 кв.м. Коммер…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 86 кв.м с подвалом 90 кв.м. Коммер…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 116 кв.м с подвалом 88 кв.м. Комме…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 92 кв.м с подвалом 40 кв.м. Коммер…
Realting.com
Перейти