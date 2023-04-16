Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Pentalofos

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Pentalofos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 975,000
Продается коммерческое помещение площадью 1500 кв.м. в городе Салоники. Помещение функционир…
Realting.com
Перейти