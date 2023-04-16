Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Pentalofos
  7. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на горы в Pentalofos, Греция

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 78,323
Предлагается на продажу помещение площадью 330 кв.м в районе Каллифея. Помещение можно испол…
Офис 1 спальняв Афины, Греция
Офис 1 спальня
Афины, Греция
65 м²
€ 70,006
Офис по продаже 65 кв.м в Стадиу, в нескольких минутах от Университета Метро и Омонии, 3-й э…
Отель 33 комнатыв Загора, Греция
Отель 33 комнаты
Загора, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,736,288
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
Коммерческаяв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Коммерческая
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
390 м²
€ 380,034
В местечке под названием Ватос, которое находится возле известного пляжа Эрмонес, на продажу…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
249 м²
€ 430,039
Продается здание общей площадью 249 кв.м в городе Ханья. Здание состоит из трех квартир. На …
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
500 м²
€ 350,031
Продается завод по производству оливкового масла на острове Крит. Завод располагает земельны…
Отельв Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
745 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: HPS133 - Отель НА ПРОДАЖУ в Паллини Полихроно для € 2.500.000. Это 745 кв.…
Коммерческаяв Kokkini, Греция
Коммерческая
Kokkini, Греция
525 м² 2/2 Этаж
€ 800,072
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 783,229
Предлагается на продажу коммерческое здание площадью в 928 кв.м расположено на одной из самы…
Коммерческая 1 комнатав Portes, Греция
Коммерческая 1 комната
Portes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 587,422
Продается бизнес площадью 623 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью. Продается…
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
345 м²
€ 1,600,144
Предлагается на продажу прекрасная гостиница, расположенная внебольшом городке Еборио, в 8 к…
Отельв Kallithea, Греция
Отель
Kallithea, Греция
300 м² -1 Этаж
€ 370,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 18 WC Площадь: 300 m2, 3 Уровни, Не важно, Сад, Вид, Код. …
Realting.com
Перейти