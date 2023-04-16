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Купить отель в Pentalofos, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Neochorouda, Греция
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4000 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
Realting.com
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