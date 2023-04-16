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Купить коммерческую недвижимость в Pentalofos, Греция

6 объектов найдено
Отель 1 комнатав Neochorouda, Греция
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4000 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
Коммерческая 1 комнатав Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 32,000
Продается помещение 30 кв.м в районе Салоники, на цокольном этаже, пригодное как для использ…
Коммерческая 1 комнатав Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается коммерческое помещения площадью 1450 кв.м с собственным земельным участком 4600 кв…
Коммерческая 1 комнатав Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается бизнес площадью 30 кв.м в пригороде города Салоники. Продается коммерческое помеще…
Коммерческая 1 комнатав Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 975,000
Продается коммерческое помещение площадью 1500 кв.м. в городе Салоники. Помещение функционир…
Коммерческая 1 комнатав Pentalofos, Греция
Коммерческая 1 комната
Pentalofos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается коммерческое помещения площадью 300 кв.м с собственным земельным участком 4400 кв.…
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