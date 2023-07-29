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Коммерческая недвижимость с бассейном в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Муниципалитет Корфу
135
Корфу
132
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
15
Zakynthos Municipality
14
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Corinth
8
Патры
7
Пиргос
7
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24 объекта найдено
Отель 31 комната в Катастарион, Греция
Отель 31 комната
Катастарион, Греция
Комнаты 31
Количество этажей 1
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€ 2,000,000
Отель 1 комната в Kokkini, Греция
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
€ 2,400,000
Отель 1 комната в Касьопи, Греция
Отель 1 комната
Касьопи, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Цена по запросу
Отель 1 комната в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель 1 комната
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Цена по запросу
Отель 52 комнаты в Авлиоте, Греция
Отель 52 комнаты
Авлиоте, Греция
Комнаты 52
Количество этажей 1
На северо-западе острова Корфу в центре оживленного поселка Айос Стефанос продается гостиниц…
€ 2,700,000
Отель 1 комната в Скриперон, Греция
Отель 1 комната
Скриперон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся гостиница в центре посёлка, в 13 км от столицы острова Керкиры. Двухэтажная гостин…
€ 2,350,000
Отель 1 комната в Аргаси, Греция
Отель 1 комната
Аргаси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
€ 2,100,000
Отель 1 комната в Нижняя Дева Мария, Греция
Отель 1 комната
Нижняя Дева Мария, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Гостиница находится в стадии строительства, на полуострове Пелопоннес, в 500 метров от архео…
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Авлиоте, Греция
Отель 1 комната
Авлиоте, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлена небольшая гостиница состоящая из 3-х двухкомнатных номеров и 8 студий.…
€ 750,000
Отель 12 комнат в Dassia, Греция
Отель 12 комнат
Dassia, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 2
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
€ 900,000
Отель 1 комната в Циливи, Греция
Отель 1 комната
Циливи, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
€ 1,500,000
Отель 1 комната в корона, Греция
Отель 1 комната
корона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
€ 700,000
Коммерческая 2 спальни в Лигия, Греция
Коммерческая 2 спальни
Лигия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
€ 620,000
Отель 1 комната в Souleika, Греция
Отель 1 комната
Souleika, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на лес. Недвижим…
€ 750,000
Отель 1 комната в Episkopiana, Греция
Отель 1 комната
Episkopiana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлены апартаменты, которые состоят из восьми комнат. Располагаются они в дер…
€ 300,000
Отель 17 комнат в Кавос, Греция
Отель 17 комнат
Кавос, Греция
Комнаты 17
Количество этажей 1
Продается отель на самом юге острова Корфу, в одном из самых известных и популярных мест сре…
€ 1,100,000
Отель 17 комнат в Kontokali, Греция
Отель 17 комнат
Kontokali, Греция
Комнаты 17
Количество этажей 3
На продажу предлагается небольшой апарт-отель, состоящий из двух построек и бассейна (7х15м)…
€ 750,000
Отель 1 комната в Agios Gordios, Греция
Отель 1 комната
Agios Gordios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
В одном из самых красивых мест острова Корфу, в деревне под названием Айос Гордиос, на прода…
€ 1,700,000
Отель 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Отель 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Отель расположен в районе Агиос Георгиос Аргирадон на юго-западе острова и имеет в общей сло…
€ 1,350,000
Отель 7 комнат в Livadi, Греция
Отель 7 комнат
Livadi, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
Предлагается на продажуАпарт-отель площадью 385 кв.м в Сидари на севере острова Корфу. Этот …
€ 600,000
Отель 1 комната в Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на гор…
€ 3,000,000
Отель 1 комната в Afionas, Греция
Отель 1 комната
Afionas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
€ 580,000
Отель 1 комната в Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
€ 800,000
Отель 1 комната в Ipsos, Греция
Отель 1 комната
Ipsos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлен Апарт-отель 2.000 кв.м, расположенный на пляже Ипсос на северо-восточно…
€ 3,800,000

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

отели
коммерческая недвижимость
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