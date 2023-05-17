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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Коммерческая недвижимость с видом на море в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Корфу
142
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
18
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
15
Zakynthos Municipality
14
Патры
9
Municipality of Corinth
8
Пиргос
7
Закинтос
6
demos leukadas
5
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Лутракион
5
Municipality of Ancient Olympia
4
Municipality of Xylokastro and Evrostina
4
Municipal Unit of Patras
4
Архея Олимпия
4
demos kephallenias
3
Municipality of Nafplio
3
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
3
Municipal Unit of Assos - Lechaio
3
Коринф
3
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91 объект найдено
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Отель 1 комната
Амуди, Греция
1
1
€ 1,600,000
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
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Отель
периферия Ионические острова, Греция
2 500 м²
€ 2,700,000
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
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Коммерческая 1 комната
Палеокастрица, Греция
1
1
€ 205,000
Продается здание с 6 квартирами в аренду.Здание состоит из 4 студий на первом этаже по 22 кв…
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Отель 31 комната
Альканас, Греция
31
1
€ 2,000,000
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
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Отель 1 комната
Кавос, Греция
1
1
€ 620,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
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Коммерческая 1 комната
Арьирадес, Греция
1
1
€ 200,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море
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Отель 29 комнат
Василики, Греция
29
1
€ 1,700,000
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
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Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1
1
€ 1,590,000
Продается бизнес площадью 210 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море,…
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Коммерческая 1 комната
Spartilas, Греция
1
1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 268 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. Недвиж…
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Отель 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1
1
€ 2,250,000
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
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Коммерческая 1 комната
Патры, Греция
1
1
€ 85,000
Предлагается на продажу двухэтажное здание 240 кв.м в городе Патра. Объект состоит из:Цоколь…
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Отель 4 спальни
Agios Gordios, Греция
4
2
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
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Коммерческая 1 комната
Скриперон, Греция
1
1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м со зданием площадью 160 кв.м. Здание состоит …
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Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1
1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию действующий бизнес, бар-ресторан на 500 мест. Здание построено в …
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Отель 1 комната
Касьопи, Греция
1
1
Цена по запросу
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
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Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1030 кв.м на острове Корфу. Гостиница состоит из трех этажей и …
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Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1
1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс на севере острова Корфу, в популярном турист…
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Отель 1 комната
demos kerkyras, Греция
1
1
Цена по запросу
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
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Коммерческая 1 комната
Като Самико, Греция
1
1
Цена по запросу
Выставлен на продажу инвестиционный проект "Санаторий по уходу за пенсионерами и туристическ…
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Отель 1 комната
Ликсурион, Греция
1
1
Цена по запросу
Предлагается на продажу фешенебельная гостиница на самом красивом острове Ионического моря. …
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Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1
1
Цена по запросу
На северном побережье острова Корфу, в одном из популярных направлений среди туристов продае…
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Отель 1 комната
Айи-Теодори, Греция
1
1
Цена по запросу
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
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Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1
4
€ 2,500,000
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
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Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1
1
€ 1,100,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу площадью 400 кв.м на севере живописного острова …
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Отель 1 комната
Korakades, Греция
1
1
€ 3,000,000
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
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Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1
1
€ 2,100,000
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
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Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1
1
€ 950,000
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
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Отель 12 комнат
Dassia, Греция
12
2
€ 900,000
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
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Отель 5 спален
Перахора, Греция
7
2
1
€ 1,450,000
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
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Отель 1 комната
Pisia, Греция
1
1
€ 3,000,000
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
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