ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Офисы
Продажа офисных помещений с бассейном в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
коммерческая недвижимость
237
отели
117
коммерческая недвижимость
3
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
2 051 м²
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€ 1,990,365
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Portes, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 623 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью. Продается…
€ 600,000
Рекомендовать
Отель 17 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
17
1
Продается гостиница площадью 300 кв.м в одном из туристических поселков, расположенных у под…
€ 525,000
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
680 м²
Здание находится в районе Нео Ираклио, состоит из подвала 240 кв.м., первого этажа 240 кв.м.…
€ 636,917
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
238 м²
Продается бизнес площадью 238 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
€ 328,410
Рекомендовать
Отель
Афины, Греция
Незавершенное трехэтажное здание 399 кв.м. перед морем в районе Коиньяра в Тассосе. На перво…
€ 500,000
Рекомендовать
Отель
Греция, Греция
700 м²
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
€ 1,194,219
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Taxiarchis, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 580 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Бизнес имеет у…
€ 450,000
Рекомендовать
Отель 17 спален
Афины, Греция
17
17
Код недвижимости: 11283 - Отель НА ПРОДАЖУ в Тасосе Криси Акти за € 1.350.000 . Это 4500 кв.…
€ 1,343,497
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1
1
Предлагается на продажу комплекс из шести отдельных коттеджей в районе Киллини. 1 коттедж 11…
€ 670,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
Продается трехэтажное здание, состоящее из 4 квартир, в престижном приморском районе Афин, В…
€ 2,600,000
Рекомендовать
Отель 30 комнат
Kallithea, Греция
30
4
ВНИМАНИЕ СКИДКИ! Новая цена 750,000 евро от начальной 1.100.000 евро! Продается отель в реги…
€ 750,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL