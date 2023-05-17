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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

demos kerkyras
145
Корфу
142
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
18
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
15
Zakynthos Municipality
14
Патры
9
Municipality of Corinth
8
Пиргос
7
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63 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Палеокастрица, Греция
Коммерческая 1 комната
Палеокастрица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 205,000
Продается здание с 6 квартирами в аренду.Здание состоит из 4 студий на первом этаже по 22 кв…
Коммерческая 1 комната в archaia pheneos, Греция
Коммерческая 1 комната
archaia pheneos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на горы…
Коммерческая 1 комната в Aria, Греция
Коммерческая 1 комната
Aria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 600 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на гор…
Отель 29 комнат в Василики, Греция
Отель 29 комнат
Василики, Греция
Комнаты 29
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,590,000
Продается бизнес площадью 210 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море,…
Отель 1 комната в Kokkini, Греция
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,400,000
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
Отель 4 спальни в Agios Gordios, Греция
Отель 4 спальни
Agios Gordios, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
Коммерческая 1 комната в Скриперон, Греция
Коммерческая 1 комната
Скриперон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м со зданием площадью 160 кв.м. Здание состоит …
Коммерческая 1 комната в Agios Dimitrios, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию действующий бизнес, бар-ресторан на 500 мест. Здание построено в …
Коммерческая 1 комната в Като Самико, Греция
Коммерческая 1 комната
Като Самико, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Выставлен на продажу инвестиционный проект "Санаторий по уходу за пенсионерами и туристическ…
Отель 8 спален в Acharavi, Греция
Отель 8 спален
Acharavi, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается отель площадью 532 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель 1 комната в Analipsi, Греция
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 4
€ 2,500,000
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
Отель 1 комната в Korakades, Греция
Отель 1 комната
Korakades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
Коммерческая 5 спален в Лутракион, Греция
Коммерческая 5 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 320,000
Продается бизнес площадью 486 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на горы. У объекта ест…
Отель 4 спальни в Rethi, Греция
Отель 4 спальни
Rethi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 350,000
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
Отель 12 комнат в Dassia, Греция
Отель 12 комнат
Dassia, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 2
€ 900,000
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
Коммерческая 1 комната в Kontokali, Греция
Коммерческая 1 комната
Kontokali, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
В элитном районе острова Корфу продаётся помещение под бизнес.Помещения имеет площадь 135 кв…
Отель 5 спален в Перахора, Греция
Отель 5 спален
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,450,000
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
Отель 1 комната в Pisia, Греция
Отель 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
Отель 1 комната в Циливи, Греция
Отель 1 комната
Циливи, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
Коммерческая 1 комната в Fryni, Греция
Коммерческая 1 комната
Fryni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 262 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, …
Коммерческая 1 комната в lakkes, Греция
Коммерческая 1 комната
lakkes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
Коммерческая 1 комната в Agii Anargyri, Греция
Коммерческая 1 комната
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 640,000
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…
Коммерческая 1 комната в Agia Sotira, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,060,000
Предлагается вашему вниманию коттеджный комплекс, расположенный недалеко от Лутраки.Комплекс…
Отель 1 комната в koroneia, Греция
Отель 1 комната
koroneia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
Коммерческая 1 комната в Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предоставляется на продажу комплекс из двух таунхаусов в курортном городке Лутраки. Двухэтаж…
Коммерческая 2 спальни в kallithea, Греция
Коммерческая 2 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 2,130,000
Данный объект недвижимости для коммерческого использования находится в курортном городке Лут…
Коммерческая 1 комната в kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Предлагаемвашему вниманиюкоммерческоепредложениепо приобретениюпятиэтажного дома в замечател…
Коммерческая 2 спальни в Lykoporia, Греция
Коммерческая 2 спальни
Lykoporia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
Коммерческая 12 спален в kato dimenio, Греция
Коммерческая 12 спален
kato dimenio, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагаем на продажу 4 -х этажное здание 1000 кв.м. В подвале есть недостроенное помещение …
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