ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Производственные помещения
Производственные здания с бассейном в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
коммерческая недвижимость
237
отели
117
коммерческая недвижимость
3
Производство
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Македонии и Фракии, Греция
600 м²
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отель, находящийся в прекрасном и горномпоселке…
€ 1,492,774
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Сикея, Греция
1
1
В живописном месте на Ситонии продается здание на участке 1600кв.м.Здание делится на 3 этажа…
€ 1,000,000
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
737 м²
Предлагаются на продажу офисные помещения в многоэтажном здании в центре Афин. З офиса на вт…
€ 885,713
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
1
1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 100 кв.м.вместе с мясным оборудова…
€ 120,000
Рекомендовать
Отель
Греция, Греция
800 м²
Прелдагается на продажу отельный бизнес который состоит из 12 квартир в регионе Халкидики. Н…
€ 3,284,103
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
3 000 м²
Продается бизнес площадью 3000 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с ме…
€ 995,183
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
Продается здание "памятник архитектуры" в центральной точке города Салоники, недалеко от при…
€ 1,293,738
Рекомендовать
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
950 м²
Продается бизнес площадью 950 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость…
€ 1,841,088
Рекомендовать
Отель 16 комнат
Kallithea, Греция
16
5
Продается пятиэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница расположена в курор…
€ 550,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1
1
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4390 кв.м. с 95 номерами. Недвижимость …
€ 2,200,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается инвестиционный объект на первой береговой линии моря. Общая площадь объекта 240 кв…
€ 1,400,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Artemida, Греция
1
1
Предлагается на продажу здание, состоящее из 8 квартир всего лишь 150 м от песчаного пляжа А…
€ 220,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL