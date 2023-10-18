ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
коммерческая недвижимость
242
отели
125
коммерческая недвижимость
4
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
1
129 м²
1
Предлагается на продажубизнес в центральной туристической зоне Крита. Общая площадьбизнеса с…
€289,768
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
1
300 м²
3
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 300 кв.м. на Крите. Здание состоит из трех …
€399,681
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
1
180 м²
1
Предлагается на продажу жилое двухэтажное здание 180 кв.м в центре Афин, в районе Аттики
€234,812
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
438 м²
Предлагается на продажу четырехэтажное жилое здание 438 кв.м в центре района Вула. Объект со…
€974,411
Рекомендовать
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с бассейном
Kato Gouves, Греция
9
405 м²
1
Предлагаются на продажу три недавно построенные виллы с частными бассейнами в Ираклионе, Кри…
€1,15 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
84 м²
1
Продается офисное помещение площадью 84 кв.м. в центре города Салоники. Помещение расположен…
€99,920
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Греция, Греция
959 м²
Продается бизнес площадью 959 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер. Недвижимост…
€810,352
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
42 м²
1
Предлагается к продаже коммерческое помещение 42кв. м. на первом этаже.Аукцион,начальная цен…
€99,920
Рекомендовать
Отель
Греция, Греция
1 260 м²
Продается отель площадью 1260 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость…
€4,28 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
1
560 м²
1
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
1
10 000 м²
1
Продается бизнес площадью 10000 кв.м в Аттике. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимос…
€13,99 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Палеокастрица, Греция
1
193 м²
1
Продается здание с 6 квартирами в аренду.Здание состоит из 4 студий на первом этаже по 22 кв…
€204,836
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL