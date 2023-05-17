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Отели с бассейном в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

demos kerkyras
80
Корфу
78
Zakynthos Municipality
9
demos leukadas
4
Municipality of Corinth
4
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
4
Закинтос
4
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
3
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24 объекта найдено
Отель 31 комната в Альканас, Греция
Отель 31 комната
Альканас, Греция
Комнаты 31
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
Отель 1 комната в Kokkini, Греция
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,400,000
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
Отель 1 комната в Касьопи, Греция
Отель 1 комната
Касьопи, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Отель 1 комната в demos kerkyras, Греция
Отель 1 комната
demos kerkyras, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Отель 52 комнаты в Авлиоте, Греция
Отель 52 комнаты
Авлиоте, Греция
Комнаты 52
Количество этажей 1
€ 2,700,000
На северо-западе острова Корфу в центре оживленного поселка Айос Стефанос продается гостиниц…
Отель 1 комната в Скриперон, Греция
Отель 1 комната
Скриперон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,350,000
Продаётся гостиница в центре посёлка, в 13 км от столицы острова Керкиры. Двухэтажная гостин…
Отель 1 комната в Acharavi, Греция
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу площадью 400 кв.м на севере живописного острова …
Отель 1 комната в Аргаси, Греция
Отель 1 комната
Аргаси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
Отель 1 комната в Като Панагия, Греция
Отель 1 комната
Като Панагия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Гостиница находится в стадии строительства, на полуострове Пелопоннес, в 500 метров от архео…
Отель 1 комната в Авлиоте, Греция
Отель 1 комната
Авлиоте, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 750,000
На продажу выставлена небольшая гостиница состоящая из 3-х двухкомнатных номеров и 8 студий.…
Отель 12 комнат в Dassia, Греция
Отель 12 комнат
Dassia, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 2
€ 900,000
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
Отель 1 комната в Циливи, Греция
Отель 1 комната
Циливи, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
Отель 1 комната в koroneia, Греция
Отель 1 комната
koroneia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
Отель 1 комната в Souleika, Греция
Отель 1 комната
Souleika, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается отель площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на лес. Недвижим…
Отель 1 комната в Episkopiana, Греция
Отель 1 комната
Episkopiana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
На продажу выставлены апартаменты, которые состоят из восьми комнат. Располагаются они в дер…
Отель 17 комнат в Кавос, Греция
Отель 17 комнат
Кавос, Греция
Комнаты 17
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель на самом юге острова Корфу, в одном из самых известных и популярных мест сре…
Отель 17 комнат в Kontokali, Греция
Отель 17 комнат
Kontokali, Греция
Комнаты 17
Количество этажей 3
€ 750,000
На продажу предлагается небольшой апарт-отель, состоящий из двух построек и бассейна (7х15м)…
Отель 1 комната в Agios Gordios, Греция
Отель 1 комната
Agios Gordios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,700,000
В одном из самых красивых мест острова Корфу, в деревне под названием Айос Гордиос, на прода…
Отель 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Отель 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Отель расположен в районе Агиос Георгиос Аргирадон на юго-западе острова и имеет в общей сло…
Отель 7 комнат в Livadi, Греция
Отель 7 комнат
Livadi, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
€ 600,000
Предлагается на продажуАпарт-отель площадью 385 кв.м в Сидари на севере острова Корфу. Этот …
Отель 1 комната в Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается отель площадью 1280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на гор…
Отель 1 комната в Afionas, Греция
Отель 1 комната
Afionas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 1 комната в Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 800,000
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комната в Ipsos, Греция
Отель 1 комната
Ipsos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,800,000
На продажу выставлен Апарт-отель 2.000 кв.м, расположенный на пляже Ипсос на северо-восточно…
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