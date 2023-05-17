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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Гостиницы, отели
Отели с видом на море в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
demos kerkyras
80
Корфу
78
Zakynthos Municipality
9
demos leukadas
4
Municipality of Corinth
4
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
4
Закинтос
4
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
3
Отель
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56 объектов найдено
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Отель 1 комната
Амуди, Греция
1
1
€ 1,600,000
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
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Отель
периферия Ионические острова, Греция
2 500 м²
€ 2,700,000
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
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Отель 31 комната
Альканас, Греция
31
1
€ 2,000,000
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
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Отель 1 комната
Кавос, Греция
1
1
€ 620,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
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Отель 29 комнат
Василики, Греция
29
1
€ 1,700,000
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
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Отель 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1
1
€ 2,250,000
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
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Отель 4 спальни
Agios Gordios, Греция
4
2
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
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Отель 1 комната
Касьопи, Греция
1
1
Цена по запросу
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
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Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1030 кв.м на острове Корфу. Гостиница состоит из трех этажей и …
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Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1
1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс на севере острова Корфу, в популярном турист…
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Отель 1 комната
demos kerkyras, Греция
1
1
Цена по запросу
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
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Отель 1 комната
Ликсурион, Греция
1
1
Цена по запросу
Предлагается на продажу фешенебельная гостиница на самом красивом острове Ионического моря. …
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Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1
1
Цена по запросу
На северном побережье острова Корфу, в одном из популярных направлений среди туристов продае…
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Отель 1 комната
Айи-Теодори, Греция
1
1
Цена по запросу
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
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Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1
4
€ 2,500,000
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
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Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1
1
€ 1,100,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу площадью 400 кв.м на севере живописного острова …
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Отель 1 комната
Korakades, Греция
1
1
€ 3,000,000
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
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Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1
1
€ 2,100,000
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
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Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1
1
€ 950,000
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
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Отель 12 комнат
Dassia, Греция
12
2
€ 900,000
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
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Отель 5 спален
Перахора, Греция
7
2
1
€ 1,450,000
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
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Отель 1 комната
Pisia, Греция
1
1
€ 3,000,000
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
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Отель 1 комната
Лутракион, Греция
1
1
€ 6,000,000
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
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Отель 1 комната
Кавос, Греция
1
1
€ 590,000
Отель расположен на южной стороне острова Корфу, в центре курортного поселка, в 40 км от аэр…
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Отель 1 комната
Патры, Греция
1
1
€ 4,200,000
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница на побережье города Патра. В отеле 38 но…
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Отель 1 комната
Бохали, Греция
1
1
€ 900,000
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
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Отель 1 комната
Kato Assos, Греция
1
1
€ 2,700,000
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
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Отель 1 комната
Agii Deka, Греция
1
3
€ 480,000
Продается трехэтажное здание под бизнес на острове Корфу. Площадь каждого этажа 200 кв.м на …
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Отель 1 комната
Steno, Греция
1
1
€ 2,400,000
Предлагается на продажу Апарт-Отель 1020 кв.м,который расположен в прекрасном местечке Нидри…
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Отель 16 спален
Lecheo, Греция
30
14
1
€ 850,000
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
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