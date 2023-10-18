ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Гостиницы, отели
Отели в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Муниципалитет Корфу
72
Корфу
70
Zakynthos Municipality
9
Municipality of Corinth
4
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
4
Закинтос
4
Муниципалитет Лефкада
4
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
3
Отель
Очистить
125 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Отель
Rachtades, Греция
400 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€570,000
Рекомендовать
Отель
Karousades, Греция
1 350 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,48 млн
Рекомендовать
Отель
Rachtades, Греция
200 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Gousades, Греция
1
220 м²
1
Продается отель площадью 220 кв.м на острове Корфу. У объекта есть солнечные батареи для наг…
€260,000
Рекомендовать
Отель с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
410 м²
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Амуди, Греция
1
410 м²
1
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Ионические острова, Греция
1 000 м²
Предлагается на продажу Гостиница 1.000 кв.м на земельном участке в 1.500 кв.м на острове Ле…
€2,90 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Ионические острова, Греция
920 м²
Предлагается на продажу комплекс 920 кв.м на острове Закинф. Объект состоит из:Двух таунхаус…
€3,10 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
€500,000
Рекомендовать
Отель
периферия Ионические острова, Греция
1 020 м²
Предлагается на продажу Апарт-Отель 1020 кв.м,который расположен в прекрасном местечке Нидри…
€2,40 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
2 500 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
€2,70 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Ионические острова, Греция
720 м²
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
€900,000
Рекомендовать
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
1 320 м²
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф.Отель находится в 100 метрах от пляжа Ла…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
1 600 м²
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Ионические острова, Греция
450 м²
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
€2,70 млн
Рекомендовать
Отель с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
4 698 м²
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
€2,10 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
2 051 м²
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель с видом на город
периферия Ионические острова, Греция
165 м²
Продается здание площадью 165 кв.м в Кефалонии. Из окон открывается вид на город. У объекта …
€325,000
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
840 м²
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
260 м²
Продается отель площадью 260 кв.м на Ионических островах. У объекта есть солнечные батареи д…
€750,000
Рекомендовать
Отель 12 спален с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
12
320 м²
Продается отель площадью 320 кв.м на Ионических островах. Отель расположен на 1уровне. Первы…
€450,000
Рекомендовать
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катастарион, Греция
31
2 051 м²
1
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кавос, Греция
1
400 м²
1
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
€620,000
Рекомендовать
Отель 16 комнат с furnishings
Кавос, Греция
16
385 м²
1
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. К недв…
€420,000
Рекомендовать
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Василики, Греция
29
840 м²
1
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kokkini, Греция
1
1
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
€2,40 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Георгиос, Греция
1
1 200 м²
1
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
€2,25 млн
Рекомендовать
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
4
260 м²
2
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
€600,000
Рекомендовать
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
105
3 863 м²
1
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
€10,50 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Касьопи, Греция
1
300 м²
1
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Цена по запросу
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Типы недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
коммерческая недвижимость
коммерческая недвижимость
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL