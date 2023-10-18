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Коммерческая недвижимость в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Муниципалитет Корфу
124
Корфу
122
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
15
Zakynthos Municipality
14
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Corinth
8
Патры
7
Пиргос
7
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242 объекта найдено
Другое рядом с метро в Municipality of Corinth, Греция
Другое рядом с метро
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 105 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 105 Sq.m., Grou…
€80,000
Коммерческая 1 комната в Муниципалитет Корфу, Греция
Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость на первом этаже в историческом центре города. Недвижимос…
€105,000
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Площадь 400 м²
 Отель площадью 400 кв.м на юге острова Корфу. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€620,000
Коммерческая 1 комната в Kamara, Греция
Коммерческая 1 комната
Kamara, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продажа недвижимости в районе Синарадес.Недвижимость общей площадью 150 кв.м состоит из:1 по…
€270,000
Отель в Rachtades, Греция
Отель
Rachtades, Греция
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€570,000
Коммерческая 1 комната в Лефкими, Греция
Коммерческая 1 комната
Лефкими, Греция
Комнаты 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 101 кв.м на острове Корфу. Продается магазин на первом этаже общей…
Цена по запросу
Отель в Karousades, Греция
Отель
Karousades, Греция
Площадь 1 350 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,48 млн
Отель в Rachtades, Греция
Отель
Rachtades, Греция
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
Отель 1 комната в Gousades, Греция
Отель 1 комната
Gousades, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 220 кв.м на острове Корфу. У объекта есть солнечные батареи для наг…
€260,000
Офис в Agios Pantaleimonas, Греция
Офис
Agios Pantaleimonas, Греция
Площадь 366 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€860,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kato Agios Markos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kato Agios Markos, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
For Sale 4 apartments which function as accommodation for rent.The apartments are located in…
€185,000
Отель с видом на море в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 410 м²
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Амуди, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Амуди, Греция
Комнаты 1
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу Гостиница 1.000 кв.м на земельном участке в 1.500 кв.м на острове Ле…
€2,90 млн
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 920 м²
Предлагается на продажу комплекс 920 кв.м на острове Закинф. Объект состоит из:Двух таунхаус…
€3,10 млн
Коммерческая в периферия Ионические острова, Греция
Коммерческая
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 100 м²
Продается бизнес площадью 100 кв.м на острове Закинф. Недвижимость продается с мебелью. На о…
€800,000
Коммерческая в периферия Ионические острова, Греция
Коммерческая
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается бизнес площадью 1100 кв.м на острове Закинф. Недвижимость продается с мебелью
€1,40 млн
Отель с парковкой в периферия Ионические острова, Греция
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
€500,000
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 020 м²
Предлагается на продажу Апарт-Отель 1020 кв.м,который расположен в прекрасном местечке Нидри…
€2,40 млн
Коммерческая в периферия Ионические острова, Греция
Коммерческая
периферия Ионические острова, Греция
Предлагаем комплекс из 13 вилл с индивидуальными бассейнами, которые будут построены на двух…
€2,50 млн
Отель с видом на море в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 2 500 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
€2,70 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 720 м²
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
€900,000
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 262 м²
Продается бизнес площадью 262 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, …
€450,000
Отель с парковкой в периферия Ионические острова, Греция
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 320 м²
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф.Отель находится в 100 метрах от пляжа Ла…
€2,00 млн
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 600 м²
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
€1,50 млн
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 450 м²
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
€2,70 млн
Отель с бассейном в периферия Ионические острова, Греция
Отель с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 4 698 м²
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
€2,10 млн
Коммерческая 8 спален с парковкой в периферия Ионические острова, Греция
Коммерческая 8 спален с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 8
Площадь 360 м²
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Закинф. У объекта есть кондиционер, отопление.…
€630,000
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Ионические острова, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 2 051 м²
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Отель с видом на город в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на город
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 165 м²
Продается здание площадью 165 кв.м в Кефалонии. Из окон открывается вид на город. У объекта …
€325,000

Типы недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии

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