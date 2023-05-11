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Коммерческая недвижимость с бассейном в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
18
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
15
Municipality of Corinth
8
Лутракион
5
Municipality of Xylokastro and Evrostina
4
Municipality of Nafplio
3
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
3
Municipal Unit of Assos - Lechaio
3
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3 объекта найдено
Отель 1 комната в koroneia, Греция
Отель 1 комната
koroneia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
Коммерческая 1 комната в kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 38,000
Продается бизнес площадью 35 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на лес. К недвижимости …
Коммерческая 2 спальни в Lykoporia, Греция
Коммерческая 2 спальни
Lykoporia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
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