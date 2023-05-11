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Коммерческая недвижимость с видом на море в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
18
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
15
Municipality of Corinth
8
Лутракион
5
Municipality of Xylokastro and Evrostina
4
Municipality of Nafplio
3
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
3
Municipal Unit of Assos - Lechaio
3
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23 объекта найдено
Отель 1 комната в Айи-Теодори, Греция
Отель 1 комната
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Отель 5 спален в Перахора, Греция
Отель 5 спален
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,450,000
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
Отель 1 комната в Pisia, Греция
Отель 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
Коммерческая 1 комната в lakkes, Греция
Коммерческая 1 комната
lakkes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
Коммерческая 1 комната в Agii Anargyri, Греция
Коммерческая 1 комната
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 640,000
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…
Коммерческая 1 комната в Agia Sotira, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,060,000
Предлагается вашему вниманию коттеджный комплекс, расположенный недалеко от Лутраки.Комплекс…
Коммерческая 1 комната в Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предоставляется на продажу комплекс из двух таунхаусов в курортном городке Лутраки. Двухэтаж…
Коммерческая 2 спальни в kallithea, Греция
Коммерческая 2 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 2,130,000
Данный объект недвижимости для коммерческого использования находится в курортном городке Лут…
Коммерческая 1 комната в kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Предлагаемвашему вниманиюкоммерческоепредложениепо приобретениюпятиэтажного дома в замечател…
Коммерческая 12 спален в kato dimenio, Греция
Коммерческая 12 спален
kato dimenio, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагаем на продажу 4 -х этажное здание 1000 кв.м. В подвале есть недостроенное помещение …
Коммерческая 1 комната в Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Комерческое помещение которые в данный момент сдается в аренду и приносить владельцу ежемеся…
Отель 1 комната в Лутракион, Греция
Отель 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,000,000
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
Отель 1 комната в Kato Assos, Греция
Отель 1 комната
Kato Assos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,890,000
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Отель 16 спален в Lecheo, Греция
Отель 16 спален
Lecheo, Греция
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 14
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
Отель 1 комната в Продромос, Греция
Отель 1 комната
Продромос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
Коммерческая 1 комната в Галатаки, Греция
Коммерческая 1 комната
Галатаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 4
€ 500,000
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
Коммерческая 2 спальни в Каламата, Греция
Коммерческая 2 спальни
Каламата, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Предлагается на продажу помещение коммерческого типа, которое в данный момент функционирует …
Коммерческая 1 комната в Айи-Теодори, Греция
Коммерческая 1 комната
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Предлагается на продажу жилое здание, расположенное в поселке Агии Феодори, недалеко от Кори…
Коммерческая 1 комната в Asopos, Греция
Коммерческая 1 комната
Asopos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается на продажу комплекс жилых каменных домов: 1 трех-этажный1 двухэтажныйдва одноэт…
Коммерческая 1 комната в Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается бизнес площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
Коммерческая 1 комната в Стасио, Греция
Коммерческая 1 комната
Стасио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 315,000
Здание находится в регионе Пелопоннесе, в округе Мессиния. Объект состоит из: Первый этаж пл…
Отель 1 комната в kyparissos, Греция
Отель 1 комната
kyparissos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,900,000
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
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