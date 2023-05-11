ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Other
Другое с видом на море в периферия Пелопоннес, Греция
Другое
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 24 спальни
Pefkochori, Греция
24
24
1 485 м²
€ 9,430,399
Код недвижимости: 4 -763 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Пефкохори за € 9.800.000. Это 1485 кв. …
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 36,000
Коммерческое помещение расположено в районе Патисия
Коммерческая 1 комната
Kontokali, Греция
1
1
€ 450,000
В известном местечке под названием Кондокали, на продажу выставлено помещение площадью 280 к…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
€ 460,000
Продается бизнес площадью 230 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
€ 80,000
Продается коммерческий цокольный этаж площадью 80 кв.м в районе Агиос Димитриос.Этот магазин…
Коммерческая 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1
1
€ 550,000
Продается действующий бизнес суммарной площадью 292 кв.м. Первый этаж площадью 172 кв.м. сос…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 1,070,000
Предлагается на продажу четырёхэтажное коммерческое здание, площадью в 457 кв.м. Первый этаж…
Коммерческая 12 комнат
Принос, Греция
12
1
€ 1,350,000
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
Коммерческая 1 комната
Ano Agios Ioannis, Греция
1
1
€ 650,000
Продается двухуровневое коммерческое помещение площадью 900 кв.м, пригодное под любой вид би…
Коммерческая
Афины, Греция
€ 1,200,000
Перечислено здание 589,04 кв.м., фасад, на 106,20 кв.м. участок в Афинах. Коммерческое помещ…
Коммерческая 5 спален
Йитион, Греция
5
4
221 м²
€ 220,000
Property Code: 1389 - FOR SALE renovated 5 Bedrooms, on the facade Building of total surfac…
Отель
Polychrono, Греция
745 м²
€ 2,503,230
Код недвижимости: HPS133 - Отель НА ПРОДАЖУ в Паллини Полихроно для € 2.500.000. Это 745 кв.…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты