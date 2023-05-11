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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Коммерческая недвижимость с видом на горы в периферия Пелопоннес, Греция
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
18
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
15
Municipality of Corinth
8
Лутракион
5
Municipality of Xylokastro and Evrostina
4
Municipality of Nafplio
3
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
3
Municipal Unit of Assos - Lechaio
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Коринф
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23 объекта найдено
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Коммерческая 1 комната
archaia pheneos, Греция
1
1
€ 1,200,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на горы…
Коммерческая 1 комната
Aria, Греция
1
1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 600 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на гор…
Коммерческая 5 спален
Лутракион, Греция
7
2
3
€ 320,000
Продается бизнес площадью 486 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на горы. У объекта ест…
Отель 4 спальни
Rethi, Греция
6
3
1
€ 350,000
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
Отель 5 спален
Перахора, Греция
7
2
1
€ 1,450,000
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
Отель 1 комната
Pisia, Греция
1
1
€ 3,000,000
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
Коммерческая 1 комната
lakkes, Греция
1
1
€ 2,000,000
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
Коммерческая 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1
1
€ 640,000
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…
Коммерческая 1 комната
Agia Sotira, Греция
1
1
€ 1,060,000
Предлагается вашему вниманию коттеджный комплекс, расположенный недалеко от Лутраки.Комплекс…
Отель 1 комната
koroneia, Греция
1
1
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
1
1
€ 1,200,000
Предоставляется на продажу комплекс из двух таунхаусов в курортном городке Лутраки. Двухэтаж…
Коммерческая 2 спальни
kallithea, Греция
2
1
1
€ 2,130,000
Данный объект недвижимости для коммерческого использования находится в курортном городке Лут…
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
1
1
€ 2,300,000
Предлагаемвашему вниманиюкоммерческоепредложениепо приобретениюпятиэтажного дома в замечател…
Коммерческая 2 спальни
Lykoporia, Греция
3
1
1
€ 620,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
Коммерческая 12 спален
kato dimenio, Греция
15
8
1
€ 3,000,000
Предлагаем на продажу 4 -х этажное здание 1000 кв.м. В подвале есть недостроенное помещение …
Коммерческая 1 комната
Лутракион, Греция
1
1
€ 900,000
Комерческое помещение которые в данный момент сдается в аренду и приносить владельцу ежемеся…
Отель 1 комната
Лутракион, Греция
1
1
€ 6,000,000
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
1
1
€ 1,890,000
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Отель 16 спален
Lecheo, Греция
30
14
1
€ 850,000
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
Отель 1 комната
Продромос, Греция
1
1
€ 4,500,000
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
Коммерческая 1 комната
Галатаки, Греция
1
4
€ 500,000
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
1
1
€ 150,000
Продается бизнес площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
Коммерческая 1 комната
Стасио, Греция
1
1
€ 315,000
Здание находится в регионе Пелопоннесе, в округе Мессиния. Объект состоит из: Первый этаж пл…
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