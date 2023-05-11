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Отели с видом на море в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Corinth
4
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
4
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
3
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8 объектов найдено
Отель 1 комната в Айи-Теодори, Греция
Отель 1 комната
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Отель 5 спален в Перахора, Греция
Отель 5 спален
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,450,000
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
Отель 1 комната в Pisia, Греция
Отель 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
Отель 1 комната в Лутракион, Греция
Отель 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,000,000
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
Отель 1 комната в Kato Assos, Греция
Отель 1 комната
Kato Assos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
Отель 16 спален в Lecheo, Греция
Отель 16 спален
Lecheo, Греция
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 14
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
Отель 1 комната в Продромос, Греция
Отель 1 комната
Продромос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
Отель 1 комната в kyparissos, Греция
Отель 1 комната
kyparissos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,900,000
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
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