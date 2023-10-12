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Коммерческая
Греция
периферия Пелопоннес
Коммерческая недвижимость в периферия Пелопоннес, Греция
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
15
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Corinth
9
Лутракион
4
Municipality of Nafplio
3
Municipality of Xylokastro and Evrostina
3
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
3
Municipal Unit of Assos - Lechaio
3
Коринф
3
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51 объект найдено
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Другое рядом с метро
Municipality of Corinth, Греция
105 м²
For Sale -- Residential Other properties -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 105 Sq.m., Grou…
€80,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Древние фенео, Греция
1
360 м²
1
Продается бизнес площадью 360 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на горы…
€1,20 млн
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Другое 4 спальни с On Corner
Municipality of Argos and Mykines, Греция
4
3
580 м²
For Sale -- Residential Other properties -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
€380,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Aria, Греция
1
600 м²
1
Продается бизнес площадью 600 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на гор…
€1,50 млн
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Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright
Municipality of Velo and Vocha, Греция
2
1
78 м²
Property Code: 621759 - Apartment FOR SALE in Vocha Vrachati for €140.000 . This 78 sq. m. …
Цена по запросу
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Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden
Асос, Греция
9
9
270 м²
For Sale -- Residential Other properties -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
€360,000
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Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
16
15
760 м²
Vrachati residential complex 760sq.m. on a plot of 1000 sq.m. in excellent condition, 2 leve…
€1,30 млн
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Производство
Municipality of Corinth, Греция
10 000 м²
Код недвижимости. 1555 - Agricaltural Corinth FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, цена 250.000 € К…
€250,000
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Коммерческая 5 спален с Spalni
Йитион, Греция
5
4
221 м²
Property Code: 1389 - FOR SALE renovated 5 Bedrooms, on the facade Building of total surfac…
€220,000
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Магазин
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин открытой планировки на первом этаже 1 905,19 кв.м. с 2 туалетами, прихожей, складски…
€992,000
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
1
9 000 м²
1
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Козмас, Греция
1
230 м²
1
Продается бизнес площадью 230 кв.м на полуострове Пелопоннес. У объекта есть камин, зона бар…
€130,000
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
7
2
486 м²
3
Продается бизнес площадью 486 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на горы. У объекта ест…
€320,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Pisia, Греция
1
480 м²
1
Продается бизнес площадью 480 кв.м в Лутраки. У объекта есть кондиционер. Недвижимость прода…
€370,000
Рекомендовать
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Rethi, Греция
6
3
241 м²
1
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
€350,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Каламата, Греция
1
320 м²
1
Продается бизнес площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на город…
€450,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
1
1 000 м²
1
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на город. Недвижимост…
€850,000
Рекомендовать
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
7
2
400 м²
1
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
€1,45 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pisia, Греция
1
2 220 м²
1
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
€3,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пятна, Греция
1
780 м²
1
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
€2,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agii Anargyri, Греция
1
400 м²
1
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…
€640,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
1
1
Предлагается вашему вниманию коттеджный комплекс, расположенный недалеко от Лутраки.Комплекс…
€1,06 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
корона, Греция
1
891 м²
1
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
€700,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pisia, Греция
1
910 м²
1
Предоставляется на продажу комплекс из двух таунхаусов в курортном городке Лутраки. Двухэтаж…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Докса, Греция
1
1 090 м²
1
Здание расположено в городе Пиргос. Является хорошим инвестиционным проектом, так как находи…
€280,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
2
1
833 м²
1
Данный объект недвижимости для коммерческого использования находится в курортном городке Лут…
€2,13 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
1
800 м²
1
Предлагаемвашему вниманиюкоммерческоепредложениепо приобретениюпятиэтажного дома в замечател…
€2,30 млн
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лигия, Греция
3
1
500 м²
1
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
€620,000
Рекомендовать
Коммерческая 12 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Проходить, Греция
15
8
1 000 м²
1
Предлагаем на продажу 4 -х этажное здание 1000 кв.м. В подвале есть недостроенное помещение …
€3,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
1
209 м²
1
Комерческое помещение которые в данный момент сдается в аренду и приносить владельцу ежемеся…
€900,000
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