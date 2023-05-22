Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония

Коммерческая недвижимость с видом на море в периферийная единица Пелла, Греция

demos edessas
12
Эдеса
12
demos pellas
8
Яница
8
Аридея
3
2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Alonia, Греция
Коммерческая 1 комната
Alonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 550,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, на горы
Отель 9 комнат в Метони, Греция
Отель 9 комнат
Метони, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 2
€ 700,000
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …

Параметры недвижимости в периферийная единица Пелла, Греция

отели
Realting.com
Перейти