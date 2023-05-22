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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Коммерческая недвижимость с видом на море в периферийная единица Пелла, Греция
demos edessas
12
Эдеса
12
demos pellas
8
Яница
8
Аридея
3
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2 объекта найдено
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Коммерческая 1 комната
Alonia, Греция
1
2
€ 550,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, на горы
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Отель 9 комнат
Метони, Греция
9
2
€ 700,000
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
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Параметры недвижимости в периферийная единица Пелла, Греция
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