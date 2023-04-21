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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Пелла, Греция

demos edessas
12
Эдеса
12
demos pellas
7
Яница
7
Аридея
3
Плати
1
Поликастрон
1
19 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Piperies, Греция
Коммерческая 1 комната
Piperies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 960,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс, который находится в живописной, горной местности…
Коммерческая 1 комната в Samari, Греция
Коммерческая 1 комната
Samari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагается на продажу действующая бензоправочная станция в северной Греции, которая распол…
Отель 8 спален в Лутраки, Греция
Отель 8 спален
Лутраки, Греция
10 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продаётся гостиница недалеко от популярного туристического курорта северной Греции. Площадь …
Отель 14 комнат в Samari, Греция
Отель 14 комнат
Samari, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продаётся гостиница, состоящая из 2 зданий. Первое здание "А" было построено в 1986 году, ка…
Коммерческая 1 комната в Samari, Греция
Коммерческая 1 комната
Samari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается здание площадью 2000 кв.м. На данный момент его занимает известный магазин детских товаров
Коммерческая 1 комната в Esovalta, Греция
Коммерческая 1 комната
Esovalta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Предлагается на продажу бывший консервный завод спаржи общей площадью 4740 кв.м в регионе Пе…
Коммерческая 1 комната в Damiano, Греция
Коммерческая 1 комната
Damiano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается здание площадью 950 кв.м. в Северной Греции. Здание состоит из четырех уровней. На…
Отель 40 комнат в Agios Athanasios, Греция
Отель 40 комнат
Agios Athanasios, Греция
40 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Предлагаем Вашему вниманию традиционную гостиницу, площадью 3500 кв.м, в популярном горнолыж…
Коммерческая 1 комната в Piperies, Греция
Коммерческая 1 комната
Piperies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается коммерческое помещение площадью 1400 кв.м в городе Аридея. Помещение функционирует…
Отель 1 комната в Agios Athanasios, Греция
Отель 1 комната
Agios Athanasios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиница площадью 2500 кв.м в одном из популярных горнолыжных курортов Греции. Го…
Коммерческая 1 комната в Nisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Nisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается на продажуздания - склад 27.162 кв.м и земля 40.014 кв.м на общей площади 64 43…
Коммерческая 1 комната в Nea Agathoupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Agathoupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается бизнес площадью 1650 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью…
Коммерческая 1 комната в Орма, Греция
Коммерческая 1 комната
Орма, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Предлагается действующий бизнес, квартира и два хостела в поселке Орма региона Аридеи. Объек…
Коммерческая 1 комната в Поликастрон, Греция
Коммерческая 1 комната
Поликастрон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается бизнес площадью 75 кв.м в северной Греции
Коммерческая 1 комната в Орма, Греция
Коммерческая 1 комната
Орма, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
На продажу выставлен бизнес (мини-отель), который расположен у подножья горКаймакцалан, а та…
Коммерческая 1 комната в Palaichori, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaichori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 520 кв.м в северной Греции. Недвижимость продается с мебелью. Прод…
Коммерческая 4 комнаты в Neos Agios Athanasios, Греция
Коммерческая 4 комнаты
Neos Agios Athanasios, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
На продажу выставленычетыреквартирыв комплексе,рядом сгорнолыжным курортом "Каймакцалан". Дв…
Коммерческая 1 комната в Ydrea, Греция
Коммерческая 1 комната
Ydrea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
На продажу выставленокоммерческое помещение3240 кв.м. в 15000 кв.м. участкеврегионеАридея. 3…
Отель 9 комнат в Метони, Греция
Отель 9 комнат
Метони, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
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