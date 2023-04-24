Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Neapoli-Sykies

Коммерческая недвижимость в Pefka Municipal Unit, Греция

Pefka
2
2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Pefka, Греция
Коммерческая 1 комната
Pefka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 0,8 гектара на юго-востоке Салоники, в 18 км от центра …
Коммерческая 1 комната в Pefka, Греция
Коммерческая 1 комната
Pefka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается помещения для коммерческой деятельности в городе Салоники. Помещение, площадью 80 …
Realting.com
Перейти