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Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Парос, Греция

demos parou
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Парикия
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4 объекта найдено
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
350 м²
€ 640,000
Цокольныйэтаж состоит из 4-х студио-квартир с 4-мя душевыми комнатами. Первый этаж состоит и…
Коммерческая 10 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая 10 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
400 м²
€ 950,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на го…
Коммерческая 10 спаленв Piso Livadi, Греция
Коммерческая 10 спален
Piso Livadi, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на го…
Отель 1 комнатав Элитас, Греция
Отель 1 комната
Элитас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Цокольныйэтаж состоит из 4-х студио-квартир с 4-мя душевыми комнатами. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в периферийная единица Парос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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