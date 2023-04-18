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Купить отель в Парикия, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Элитас, Греция
Отель 1 комната
Элитас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Цокольныйэтаж состоит из 4-х студио-квартир с 4-мя душевыми комнатами. Первый этаж состоит и…
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