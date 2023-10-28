ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Пляж Геракини
Гостиницы, отели
Отели в Пляж Геракини, Греция
коммерческая недвижимость
3
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
периферия Ионические острова, Греция
Предлагаем комплекс из 13 вилл с индивидуальными бассейнами, которые будут построены на двух…
€2,49 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
2 320 м²
На продажу выставлено здание 2.320 кв.м. в хорошем районе города Кавала. Здание расположено …
€1,99 млн
Рекомендовать
Отель
Aspro, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханье расположен в традиционной деревне Аспро, недалеко от…
€580,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты с камином, с кладовой, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
95 м²
Property Code: 1889 - FOR SALE newly built 2 Bedrooms, Apartment of total surface 95 sq.m,…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
250 м²
Предлагается на продажу здание общей площадью в 250 кв. м. на участке в 345 кв.м.: Здание со…
€845,354
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
1
95 м²
1
Предлагаются на продажу два рядом стоящих помещения для бизнеса. Помещения находятся всего в…
€164,908
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
1 000 м²
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается…
€2,29 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Chrani, Греция
1
450 м²
1
Продается двухэтажное коммерческое помещение общей площадью 450 кв.м в городе Катерини. Поме…
€449,748
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Souleika, Греция
1
200 м²
1
Продается отель площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на лес. Недвижим…
€743,592
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
1
2 500 м²
1
Продается гостиница площадью 2500 кв.м в одном из популярных горнолыжных курортов Греции. Го…
€3,47 млн
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
743 м²
Предлагаем Вашему вниманию великолепный комплекс, состоящий из национального ресторана и уют…
€681,256
Рекомендовать
Инвестиционная с гаражом, с хранение
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
€285,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL