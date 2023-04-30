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Коммерческая недвижимость в paralia gerakine, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается бизнес площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Бизнес имеет у…
Коммерческая 1 комната в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается бизнес площадью 182 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Недвижимость п…
Коммерческая 1 комната в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаётся коммерческое помещение 210 кв.м. на полуострове Ситония. Помещение функционирует к…
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