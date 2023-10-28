Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Panorama Municipal Unit
  5. Складские помещения

Склады в Panorama Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
7
Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната с furnishings в Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Здание находится в районе Пирей. Состоит из трех этажей. Первый этаж имеет четыре помещения,…
€1,30 млн
Отель 21 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Отель 21 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Комнаты 21
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…
€6,74 млн
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 300 м²
Продается здание "памятник архитектуры" в центральной точке города Салоники, недалеко от при…
€1,29 млн
Коммерческая с видом на горы, с видом на город в Греция
Коммерческая с видом на горы, с видом на город
Греция
Площадь 1 110 м²
Предлагается действующий бизнес, квартира и два хостела в поселке Орма региона Аридеи. Объек…
€994,535
Коммерческая 1 комната с furnishings в Fourka, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается двухэтажное здание, предназначенное для коммерческой эксплуатации на полуострове К…
€2,50 млн
Склад 1 спальня в Афины, Греция
Склад 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Код недвижимости: 1533 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, на фасаде Место для хранения общей площ…
€29,982
Отель с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 688 м²
Продается гостиница площадью 1688 кв.м недалеко от города Серрес. На первом этаже гостиницы …
€1,49 млн
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 485 м²
Код недвижимости: 4 -763 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Пефкохори за € 9.800.000. Это 1485 кв. …
€10,27 млн
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Поселение Феникс", Греция
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 12
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
€941,883
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ganochora, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ganochora, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение общей площадью 600 кв.м.. в пригороде г. Катерини у централ…
€179,899
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 240 м²
Предлагается на продажу объект на стадии строительсвта 240 кв.м в районе Порто Рафти. Первый…
€994,535
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Стасио, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Стасио, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Здание находится в регионе Пелопоннесе, в округе Мессиния. Объект состоит из: Первый этаж пл…
€314,824
Realting.com
Перейти