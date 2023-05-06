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Коммерческая недвижимость с видом на море в Panorama Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 2 комнаты в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Realting.com
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