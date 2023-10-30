Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Panorama Municipal Unit
  5. Гостиницы, отели

Отели в Panorama Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
7
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 1 600 м²
Предлагается на продажу жилой комплекс в Аттике, районе Глика Нера. Глика Нера - район с раз…
€994,535
Коммерческая 1 комната с furnishings в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 803 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 803 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
€4,00 млн
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Греция
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Греция
Площадь 300 м²
На продажу предлагается небольшой апарт-отель, состоящий из двух построек и бассейна (7х15м)…
€745,901
Отель с видом на море в Греция
Отель с видом на море
Греция
Площадь 1 350 м²
На продажу выставлен отельный комплекс, расположенный на первой береговой линии от моря. Оте…
€3,98 млн
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 320 м²
Продается бизнес площадью 320 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта ес…
€1,79 млн
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 940 м²
2 коммерческих помещения для продажи в районе Кифисия, которые сданы в аренду компании Secur…
€348,087
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 300 м²
Здание площадью 400 кв.м., расположенное в центральной части Ставрополи, находится в непосре…
€367,978
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 796 м²
Предлагается на продажу коммерческое помещение расположено на одной из самых центральных ули…
€2,98 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Lakkoma, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Lakkoma, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается производственное помещение в Лаккоме
€499,720
Производство в Игуменица, Греция
Производство
Игуменица, Греция
Площадь 249 000 м²
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
€200,000
Отель 20 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 20
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€1,98 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 526 м²
Продается бизнес, расположенный в центральном районе города Салоники. Здание состоит из 4 эт…
€716,065
Realting.com
Перейти