ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Piraeus
Palaio Faliro
Складские помещения
Купить склад с видом на море в Palaio Faliro, Греция
Склад
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Като-Сулион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,076,843
Предлагается на продажу инвестиционное жилое здание общей площядью в 580кв.м ,на земельном у…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
4 000 м²
€ 2,189,786
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4000 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
Отель 29 комнат
Makryrrachi, Греция
29 Количество комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается гостиница расположенная на первой береговой линии, в известном курортном поселке с…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 832,106
Предлагается на продажу 6-и этажное здание коммерческого назначения, общей площадью в 637 кв…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
4 250 м²
€ 3,483,750
Продается полностью оборудованный гараж и автосалон в очень коммерческом пункте на Крите. Зд…
Коммерческая 1 комната
Arillas Magouladon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 587,369
Продается бизнес на острове Корфу. Здание состоит из 6 студий, кафе-ресторана и офисного пом…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 186,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение на севере Афин, в районе Халандри. Помещение …
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 386,685
Предлагается на продажу здание площадью в 740 кв.м. с участком в 640 кв.м. Здание состоит из…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
300 м²
€ 398,143
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 300 кв.м. на Крите. Здание состоит из трех …
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
39 Количество комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
983 м²
€ 1,712,014
Предлагается на продажу коммерческое помещение общей площядью 983 кв.м в районе Палео - Фали…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
205 м²
€ 746,518
Предлагается на продажу строящийся жилой комплекс из 4 двухквартирных домов с бассейнами в И…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты