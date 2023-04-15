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Купить магазин в Palaio Faliro, Греция

Магазин В архив
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4 объекта найдено
Магазин 1 спальняв Palaio Faliro, Греция
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
80 м²
€ 200,000
Код недвижимости: 1515 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, Бок-бок Магазин общей площадью 80 кв.м,…
Магазин 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Магазин 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
80 м²
€ 200,000
Код недвижимости: 1516 - ПРОДАЕТСЯ 2 Пространства, рядом с магазином общей площадью 80 кв.м,…
Магазин 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Магазин 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
108 м²
€ 380,000
Код недвижимости: 1517 - ПРОДАЕТСЯ 3 места, на фасаде Магазин общей площадью 108 кв.м, на пе…
Магазинв Palaio Faliro, Греция
Магазин
Palaio Faliro, Греция
140 м²
€ 195,000
Код недвижимости: 1253 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Магазин общей площадью 140 м2, на первом этаже Kallithe…
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