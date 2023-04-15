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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Palaio Faliro, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,300,000
Эксклюзивное предложение от Grekodom Development! Продается здание площадью 1.130 кв.м, расп…
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