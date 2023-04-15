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Купить отель в Palaio Faliro, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Palaio Faliro, Греция
Отель 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 11,000,000
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель рас…
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