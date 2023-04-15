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Греция
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периферия Аттика
Municipality of Piraeus
Palaio Faliro
Купить коммерческую недвижимость в Palaio Faliro, Греция
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18 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Предлагается к продаже офисное помещениеплощадью 148 кв.м помещение расположено в районе Каллифея
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продаётся бизнес общей площадью в 352 кв.м.-Подвал 141 кв.м.-Первой этаж 141 кв.м.-Антресоль…
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Бизнес располо…
Магазин 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
80 м²
€ 200,000
Код недвижимости: 1516 - ПРОДАЕТСЯ 2 Пространства, рядом с магазином общей площадью 80 кв.м,…
Магазин 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
108 м²
€ 380,000
Код недвижимости: 1517 - ПРОДАЕТСЯ 3 места, на фасаде Магазин общей площадью 108 кв.м, на пе…
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
80 м²
€ 200,000
Код недвижимости: 1515 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, Бок-бок Магазин общей площадью 80 кв.м,…
Магазин
Palaio Faliro, Греция
140 м²
€ 195,000
Код недвижимости: 1253 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Магазин общей площадью 140 м2, на первом этаже Kallithe…
Отель 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 11,000,000
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель рас…
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу пятиэтажное жилое здание площадью в 560 кв.м в районе Калифея. Здани…
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,700,000
Предлагается на продажу здание площадью 1.297 кв.м, расположенное в районе Калифея. Здание р…
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение (первый этаж - бельэтаж ) коммерческого здани…
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,300,000
Эксклюзивное предложение от Grekodom Development! Продается здание площадью 1.130 кв.м, расп…
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается коммерческое помещение площадью 100 кв.м. в районе Палео Фалиро.Помещение находитс…
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 28,000
Предлагается коммерческое помещениеплощадью48 кв.м на первом этаже в районе Каллифеа
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Предлагается на продажу офисное помещение 74 кв.м., второго этажа, в районе Палео Фалиро
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается бизнес площадью 105 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Помещение нах…
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается коммерческое помещение площадью 367 кв.м.в районе Каллифеа Объект расположен на пе…
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается бизнес площадью 255 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
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