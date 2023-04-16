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Купить коммерческую недвижимость в Пеания, Греция

9 объектов найдено
Производствов Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
3 199 м²
€ 32,000
Код недвижимости. 1125 - Эксклюзив Agricaltural Paiania ПРОДАЕТСЯ. Размер: 3199 кв.м, Цена32…
Производствов Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
1 323 м²
€ 13,000
Ссылка: 1127 - Продается Paiania VRESTEZA Общая площадь земли 1323 кв.м. На земле в общей сл…
Производствов Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
1 525 м²
€ 15,000
Ref: 1129 - VRANGOS TSALMEZA Paianias SALE Общая площадь земли 1525 кв.м. На асфальтовой дор…
Коммерческая 1 комнатав Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната
Пеания, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу коммерческая недвижимость расположенная на участке площадью 4050 кв.…
Коммерческая 1 комнатав Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната
Пеания, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается бизнес площадью 270 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. У объекта уст…
Коммерческая 1 комнатав Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната
Пеания, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается бизнес площадью 1400 кв.м в Аттике. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон отк…
Коммерческая 1 комнатав Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната
Пеания, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается бизнес площадью 996 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на город. У объекта ест…
Коммерческая 1 комнатав Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната
Пеания, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Месторасположение: Глика Нера (Восточная Аттика) Здание состоит из трех уровней, цокольный э…
Коммерческая 1 комнатав Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната
Пеания, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в северном пригороде Афин, Глика Нера, общей …
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