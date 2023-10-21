ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Othonoi Municipal Unit
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Othonoi Municipal Unit, Греция
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
840 м²
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,69 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Греция
650 м²
Продается Гостиница. Здание расположено напротив крупного знаменитого 5-ти звездочного гости…
€991,906
Рекомендовать
Коммерческая с видом на город
Municipality of Athens, Греция
692 м²
Предлагаетася на продажу здание, площадью в 692 кв.м. в самом сердце Афин, в районе Омонии. …
€793,525
Рекомендовать
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
1 600 м²
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
€1,49 млн
Рекомендовать
Коммерческая 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
12
756 м²
1
Продается бизнес площадью 756 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€4,59 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Греция
370 м²
Предлагается на продажу комплекс из четырех квартир на курорте Баци, на острове Андрос. Комп…
€674,496
Рекомендовать
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Греция
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
€2,38 млн
Рекомендовать
Отель
Греция
1 450 м²
Предлагается на продажу гостиница 1.450 кв.м недалеко от города Нафплион. Гостиница состоит …
€3,77 млн
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Продается автозаправочная станция полностью оборудована подвалом и цокольным этажом общей пл…
€793,525
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
325 м²
Предлагается на продажу здание 325 кв.м в районе Плака - Синтагма. Объект состоит из :Цоколь…
€2,18 млн
Рекомендовать
Склад 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
Center ПРОДАЁТСЯ Магазин 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 59 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€53,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Греция
381 м²
Продается бизнес площадью 381 кв.м в Волосе-Пилио. Из окон открывается вид на море. У объект…
€694,334
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL