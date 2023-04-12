ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Other
Купить с видом на горы в Греции
коммерческая недвижимость
4366
рестораны
1
отели
1269
офисы
52
производственные здания
80
инвестиционная недвижимость
32
склады
52
магазины
28
Другое
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 69,701
Предлагается на продажу офисное помещение на втором этаже в городке Рафина, очень близко с портом
Коммерческая
Афины, Греция
451 м²
€ 1,095,305
Продается бизнес площадью 451 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
Производство
Палиури, Греция
5 900 м²
€ 408,210
Property Code. 3-1171 - Agricultural FOR SALE in Pallini Paliouri for €420.000 . Discover th…
Коммерческая
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
400 м²
€ 1,493,597
На острове Корфу, в 15 км от столицы продаётся бизнес. На первом этаже расположен ресторан п…
Коммерческая 1 комната
Agios Vasilios, Греция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,194,878
Продается открытая спортивная площадка с гоночной трассой BMX, стрелковым полем и кемпингом.…
Коммерческая 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 398,293
Продается бизнес общей площадью 255 кв.м. и состоящий из двух квартир и одного таунхауса. Пе…
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,194,878
Продается коммерческая недвижимость600 м2на Крите. Здание состоит из 8 квартир, которые имею…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
4 250 м²
€ 3,485,060
Продается полностью оборудованный гараж и автосалон в очень коммерческом пункте на Крите. Зд…
Коммерческая
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5 000 м²
€ 1,493,597
Предлагается на продажуЗдание 5.000кв.мнаострове Самос
Коммерческая
Афины, Греция
580 м²
€ 940,966
Офисное помещение находится на центральном шоссе в районе Агия Параскеви в Афинах, общей пло…
Отель 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагаем Вашему вниманию гостиницу на стадии строительства, которая находится в курортном …
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 169,274
Продается бизнес площадью 200 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
Регионы с недвижимостью на продажу
в Лариса
в Касандрия
в Полийирос
в Ханья
в Никити
в Лептокарья
в The municipality Nea Propontida
в Лимин-Херсонису
в Kordelio - Evosmos Municipality
в demos aristotele
в Municipality of Pylaia - Chortiatis
в Айос-Николаос
в demos chalkideon
в Халкис
в Municipality of Rhodes
в Ретимнон
в Родос
в Эпира и Западной Македонии
в Малия
в Kallithea
Параметры недвижимости в Греции
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты