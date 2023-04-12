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Продажа офисных помещений в Греции

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4 объекта найдено
Офисв периферия Центральная Македония, Греция
Офис
периферия Центральная Македония, Греция
207 м² -1 Этаж
€ 800,000
Nea Krini ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 207 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2021, Автономн…
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
460 м² -1 Этаж
€ 770,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 460 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
410 м² -1 Этаж
€ 455,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 410 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
415 м² -1 Этаж
€ 510,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 415 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Касандрия
в Полийирос
в Ханья
в Никити
в Лептокарья
в The municipality Nea Propontida
в Лимин-Херсонису
в Kordelio - Evosmos Municipality
в demos aristotele
в Municipality of Pylaia - Chortiatis
в Айос-Николаос
в demos chalkideon
в Халкис
в Municipality of Rhodes
в Ретимнон
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в Municipal unit of Efkarpia

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