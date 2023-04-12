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Продажа офисных помещений в Греции

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1 объект найдено
Офис 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² Количество этажей 7
€ 70,000
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…

Регионы с недвижимостью на продажу

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