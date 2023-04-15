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Купить коммерческую недвижимость в периферия Северные Эгейские острова, Греция

Municipality of Eastern Samos
3
Municipal Unit of Vathy
3
Municipality of Mytilene
2
Вати
2
Митилини
2
Municipality of Western Lesvos
1
Petra
1
10 объектов найдено
Отельв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Северные Эгейские острова, Греция
480 м²
€ 1,350,000
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
Коммерческаяв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5 000 м²
€ 1,500,000
Предлагается на продажуЗдание 5.000кв.мнаострове Самос
Коммерческаяв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Северные Эгейские острова, Греция
550 м²
€ 325,000
Предлагается на продажу здание (паметник архитектуры) на острове Митилини. Объект площадью в…
Отельв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Северные Эгейские острова, Греция
1 200 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Отель 1 комнатав Vafeios, Греция
Отель 1 комната
Vafeios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Коммерческая 1 комнатав Mesotopos, Греция
Коммерческая 1 комната
Mesotopos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Предлагается на продажу здание (паметник архитектуры) на острове Митилини. Объект площадью в…
Коммерческая 1 комнатав Вати, Греция
Коммерческая 1 комната
Вати, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагается на продажуЗдание 5.000кв.мнаострове Самос
Коммерческая 1 комнатав Drosia, Греция
Коммерческая 1 комната
Drosia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Предлагается на продажуЗдание 580кв.мнаострове Самос
Отель 1 комнатав Митилини, Греция
Отель 1 комната
Митилини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,450,000
Предлагаем на продажу отель оформленный в традиционном греческом стиле Отель расположен на о…
Отель 1 комнатав Manolates, Греция
Отель 1 комната
Manolates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…

Параметры недвижимости в периферия Северные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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