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Купить отель с бассейном в Никити, Греция

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10 объектов найдено
Отель 11 спаленв Никити, Греция
Отель 11 спален
Никити, Греция
11 Количество комнат 710 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 11 Кухня 11 Ванная 12 WC Площадь: 710 m2, 2 У…
Отель 4 спальнив Никити, Греция
Отель 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 268 м² -1 Этаж
€ 500,000
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 4 WC Площадь: 268 m2, 2 Уровни, Новостройка, Автостоянка, Скл…
Отель 17 спаленв Никити, Греция
Отель 17 спален
Никити, Греция
17 Количество комнат 540 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
Отель 19 спаленв Никити, Греция
Отель 19 спален
Никити, Греция
19 Количество комнат 1 000 м² -1 Этаж
€ 4,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 19 Помещения, 19 Ванная 35 WC Площадь: 1000 m2, 2 Уровни, Новос…
Отельв Никити, Греция
Отель
Никити, Греция
220 м² -1 Этаж
€ 850,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 7 Ванная Площадь: 220 m2, 1 Уровни, Не важно, Сад, Код. HPS25…
Отель 25 спаленв Никити, Греция
Отель 25 спален
Никити, Греция
25 Количество комнат 1 183 м² -1 Этаж
€ 3,500,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 25 Помещения, 25 Ванная 25 WC Площадь: 1183 m2, 4 Уровни, Новос…
Отель 11 спаленв Никити, Греция
Отель 11 спален
Никити, Греция
11 Количество комнат 510 м² -1 Этаж
€ 1,700,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 9 Ванная 2 WC Площадь: 510 m2, 3 Уровни, Новостро…
Отель 1 комнатав Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Отель 1 комнатав Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается мини-отель в одном из самых популярных курортных городов на Ситонии. Здание состои…
Отель 25 комнатв Никити, Греция
Отель 25 комнат
Никити, Греция
25 Количество комнат Количество этажей 4
€ 3,500,000
На продажу выставлен апарт-отель с бассейном в одном из самых популярных поселков на Ситонии…
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