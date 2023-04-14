Купить отель с видом на море в Никити, Греция

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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Никити
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Отель 17 спален
Никити, Греция
17 Количество комнат
540 м²
-1 Этаж
€ 2,500,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продаётся комплекс апартаментов на Ситонии, Халкидики. Комплекс состоит из пяти меблированны…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
На продажу выставлена гостиница 540 кв.м., расположенная в поселке Никити, Ситония, п-ов Хал…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,000,000
На продажу выставлена гостиница 850 кв.м. на первой береговой линии в поселке Никити, Ситони…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
На продажу выставлена гостиница 1252кв.м.,на участке 4800кв.м расположенная в поселке Никити…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,180,000
Продается отель площадью 533 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
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