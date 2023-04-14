Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. The Municipality of Sithonia
  6. Никити
  7. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на горы в Никити, Греция

Отель В архив
Очистить
2 объекта найдено
Отель 1 комнатав Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Отель 1 комнатав Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Realting.com
Перейти