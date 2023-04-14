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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Никити
Купить коммерческую недвижимость в Никити, Греция
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40 объектов найдено
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Отель 11 спален
Никити, Греция
11 Количество комнат
710 м²
-1 Этаж
€ 2,500,000
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 11 Кухня 11 Ванная 12 WC Площадь: 710 m2, 2 У…
Отель 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
268 м²
-1 Этаж
€ 500,000
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 4 WC Площадь: 268 m2, 2 Уровни, Новостройка, Автостоянка, Скл…
Отель 17 спален
Никити, Греция
17 Количество комнат
540 м²
-1 Этаж
€ 2,500,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
Отель 19 спален
Никити, Греция
19 Количество комнат
1 000 м²
-1 Этаж
€ 4,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 19 Помещения, 19 Ванная 35 WC Площадь: 1000 m2, 2 Уровни, Новос…
Отель
Никити, Греция
220 м²
-1 Этаж
€ 850,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 7 Ванная Площадь: 220 m2, 1 Уровни, Не важно, Сад, Код. HPS25…
Отель 25 спален
Никити, Греция
25 Количество комнат
1 183 м²
-1 Этаж
€ 3,500,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 25 Помещения, 25 Ванная 25 WC Площадь: 1183 m2, 4 Уровни, Новос…
Отель 21 спальня
Никити, Греция
21 Количество комнат
890 м²
-1 Этаж
€ 1,700,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 21 Помещения, 21 Гостиная 21 Ванная 3 WC Площадь: 890 m2, 3 Уров…
Отель 11 спален
Никити, Греция
11 Количество комнат
510 м²
-1 Этаж
€ 1,700,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 9 Ванная 2 WC Площадь: 510 m2, 3 Уровни, Новостро…
Отель 11 спален
Никити, Греция
9 ванных комнат
510 м²
€ 1,700,000
Код недвижимости: HPS3249 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.400.000. Это 510 кв. Оте…
Отель 21 спальня
Никити, Греция
21 ванных комнат
890 м²
€ 1,700,000
Код недвижимости: HPS3236 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.500.000. Это 960 кв. Оте…
Отель 25 спален
Никити, Греция
25 ванных комнат
1 183 м²
€ 3,500,000
Код недвижимости: HPS3139 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 3.300.000. Это 698 кв. Оте…
Отель 7 ванных
Никити, Греция
7 ванных комнат
220 м²
€ 850,000
Property Code: HPS2528 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €850.000 . This 220 sq. m. H…
Отель 11 спален
Никити, Греция
11 ванных комнат
710 м²
€ 2,500,000
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for €2.500.000 . This 710 sq. …
Отель 19 спален
Никити, Греция
19 ванных комнат
1 000 м²
€ 4,000,000
Код недвижимости: HPS272 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за 5 200 000 евро. Это 1 кв. Оте…
Отель 17 спален
Никити, Греция
17 ванных комнат
540 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: HPS270 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2 000 000. Это 540 кв. Отел…
Отель 4 спальни
Никити, Греция
4 ванных комнат
268 м²
€ 500,000
Код недвижимости: HPS208 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Центр за € 460.000. Это 268 кв. Отель с…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается мини-отель в одном из самых популярных курортных городов на Ситонии. Здание состои…
Коммерческая 15 комнат
Никити, Греция
15 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается бизнес площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыв…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Отель 25 спален
Никити, Греция
27 ванных комнат
1 260 м²
€ 5,000,000
Строящийся отель расположен в популярной деревне Никити, всего в 50 метрах от прекрасного пл…
Отель 16 спален
Никити, Греция
16 ванных комнат
€ 2,000,000
Отель расположен в Аг. Пляж Барбара в деревне Никити. Отель состоит из 2 отдельных объектов:…
Коммерческая 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Bomo Nikiti Apartments – это великолепный комплекс, состоящий из 38 апартаментов, расп…
Отель 4 комнаты
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается отель площадью 225 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
Коммерческая 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается помещение под бизнесс на Ситонии, которое раньше работало под клуб. Площадь земель…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продаётся комплекс апартаментов на Ситонии, Халкидики. Комплекс состоит из пяти меблированны…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается мини-отель в одном из самых популярных курортных городов на Ситонии. Здание состои…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагается мини отель который состоит из 8 квартир. Общая площадь здания - 240 кв.м. Площа…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
На продажу выставлена гостиница 540 кв.м., расположенная в поселке Никити, Ситония, п-ов Хал…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,000,000
На продажу выставлена гостиница 850 кв.м. на первой береговой линии в поселке Никити, Ситони…
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