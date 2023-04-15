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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Неос-Мармарас
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
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7 объектов найдено
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Отель 15 комнат
Неос-Мармарас, Греция
15 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
В горном поселке полуострова Ситония продается гостиница с великолепным видом на море. Гости…
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. Ко…
Коммерческая 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается бизнес в курортном поселке большой проходимости. Бизнес состоит из одного помещени…
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продаётся гостиница площадью 450 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
На продажу выставлен отельный комплекс, расположенный на первой береговой линии от моря. Оте…
Коммерческая 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается бизнес, состоящий из трёх таунхаусов по 100 кв.м каждый и двух квартир по 60 кв.м.…
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